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20:83
۞ وما اعجلك عن قومك يا موسى ٨٣
۞ وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَـٰمُوسَىٰ ٨٣

٨٣

"Pourquoi, ô Moïse, t’es-tu hâté de quitter ton peuple ?"
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