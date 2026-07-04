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20:79
واضل فرعون قومه وما هدى ٧٩
وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُۥ وَمَا هَدَىٰ ٧٩

٧٩

Pharaon égara ainsi son peuple et ne le mît pas sur la bonne voie.
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