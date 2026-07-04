Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
20:74
انه من يات ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ٧٤
إِنَّهُۥ مَن يَأْتِ رَبَّهُۥ مُجْرِمًۭا فَإِنَّ لَهُۥ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ٧٤

٧٤

Quiconque vient en criminel à son Seigneur, aura certes l’Enfer où ni il ne meurt ni il ne vit.
Tafsirs
Leçons
Réflexions