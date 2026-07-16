Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
20:66
قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى ٦٦
قَالَ بَلْ أَلْقُوا۟ ۖ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ٦٦

٦٦

Il dit : "Jetez plutôt !" Et voilà que leurs cordes et leurs bâtons lui parurent ramper par l’effet de leur magie.
Tafsirs
Leçons
Réflexions