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20:65
قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى ٦٥
قَالُوا۟ يَـٰمُوسَىٰٓ إِمَّآ أَن تُلْقِىَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ٦٥

٦٥

Ils dirent : "Ô Moïse ! Ou tu jettes, [le premier ton bâton] ou [veux-tu] que nous soyons les premiers à jeter ?"
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