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20:61
قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى ٦١
قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًۭا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍۢ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ ٦١

٦١

Moïse leur dit : "Malheur à vous ! Ne forgez pas de mensonge contre Allah: sinon Il vous anéantira par un châtiment. Et celui qui forge (un mensonge) est perdu."
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