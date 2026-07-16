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20:59
قال موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحى ٥٩
قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحًۭى ٥٩

٥٩

Alors Moïse dit : "Votre rendez-vous, c’est le jour de la fête. Et que les gens se rassemblent dans la matiné ." 1
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