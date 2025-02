Et voilà que ta sœur (te suivait en) marchant et disait : "Puis- je vous indiquer quelqu’un qui se chargera de lui ?" Ainsi, Nous te rapportâmes à ta mère afin que son œil se réjouisse et qu’elle ne s’afflige plus. Tu tuas ensuite un individu ; Nous te sauvâmes alors des craintes qui t’oppressaient; et Nous t’imposâmes plusieurs épreuves. Puis, tu demeuras des années durant chez les habitants de Madyan. Ensuite tu es venu, ô Moïse, conformément à un décret. 1