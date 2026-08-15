Ta-Ha 20:119 وانك لا تظما فيها ولا تضحى ١١٩
Page 320 · Juz 16
وَأَنَّكَ
لَا
تَظۡمَؤُاْ
فِيهَا
وَلَا
تَضۡحَىٰ
١١٩
et tu n’y auras pas soif ni ne seras frappé par l’ardeur du soleil."
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Ibn Kathir (Abridged)
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