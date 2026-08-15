Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue

Ta-Ha 20:119 وانك لا تظما فيها ولا تضحى ١١٩

Page 320 · Juz 16

وَأَنَّكَ
لَا
تَظۡمَؤُاْ
فِيهَا
وَلَا
تَضۡحَىٰ
١١٩
et tu n’y auras pas soif ni ne seras frappé par l’ardeur du soleil."
Lire la suite

Lisez le Tafsir

Ibn Kathir (Abridged)

The Story of Adam and Iblis

Ibn Abi Hatim recorded that Ibn `Abbas said, "Verily, man was named Insan only because he was given a covenant, but he forgot it (Nasiya)." `Ali bin Abi Talhah reported the same from Ibn `Abbas. Mujahid and Al-Hasan said that he forgot means, "He abandoned it." Concerning

The Story of Adam and Iblis

Ibn Abi Hatim recorded that Ibn `Abbas said, "Verily, man was named Insan only because he was given a covenant, but he forg

Plus de Tafsirs
Notes placeholders