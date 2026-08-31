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10:53
۞ ويستنبيونك احق هو قل اي وربي انه لحق وما انتم بمعجزين ٥٣
۞ وَيَسْتَنۢبِـُٔونَكَ أَحَقٌّ هُوَ ۖ قُلْ إِى وَرَبِّىٓ إِنَّهُۥ لَحَقٌّۭ ۖ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ٥٣

٥٣

Et ils s’informent auprès de toi : "Est-ce vrai ?" - Dis : "Oui ! Par mon Seigneur ! C’est bien vrai. Et vous ne pouvez-vous soustraire à la puissance d’Allah." 1
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