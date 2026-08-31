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9:75
۞ ومنهم من عاهد الله لين اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين ٧٥
۞ وَمِنْهُم مَّنْ عَـٰهَدَ ٱللَّهَ لَئِنْ ءَاتَىٰنَا مِن فَضْلِهِۦ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ٧٥

٧٥

Et parmi eux il en est qui avaient pris l’engagement envers Allah : "S’il nous donne de Sa grâce, nous payerons, certes, l’aumône (Az-Zakât), et serons du nombre des gens de bien."
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