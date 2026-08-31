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7:117
۞ واوحينا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي تلقف ما يافكون ١١٧
۞ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ١١٧

١١٧

Et Nous révélâmes à Moïse : "Jette ton bâton !" Et voilà que celui-ci se mit à engloutir ce qu’ils avaient fabriqué.
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