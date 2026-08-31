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7:65
۞ والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الاه غيره افلا تتقون ٦٥
۞ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًۭا ۗ قَالَ يَـٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُۥٓ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٦٥

٦٥

Et aux ‘Âd, leur frère Hûd : “Ô mon peuple, dit-il, adorez Allah! Pour vous, pas d’autre divinité que Lui. Ne [Le] craignez-vous donc pas ?” 1
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