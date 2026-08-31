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6:127
۞ لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ١٢٧
۞ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَـٰمِ عِندَ رَبِّهِمْ ۖ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ١٢٧

١٢٧

Pour eux la Demeure du Salut auprès de leur Seigneur. Et c’est Lui qui est leur Allié pour ce qu’ils faisaient (sur Terre).
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