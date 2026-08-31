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49. Al-Hujurat

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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux
49:1
يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم ١
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُقَدِّمُوا۟ بَيْنَ يَدَىِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌۭ ١

١

Ô vous qui avez cru ! Ne devancez pas Allah et Son Messager . Et craignez Allah. Allah est Audient et Omniscient. 1
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