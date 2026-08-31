Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
37:145
۞ فنبذناه بالعراء وهو سقيم ١٤٥
۞ فَنَبَذْنَـٰهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٌۭ ١٤٥

١٤٥

Nous le jetâmes sur la terre nue, le corps épuisé.
Tafsirs
Leçons
Réflexions