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30:31
۞ منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ٣١
۞ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٣١

٣١

Revenez repentants vers Lui; craignez-Le, accomplissez la prière (As Salât) et ne soyez pas parmi les associateurs,
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