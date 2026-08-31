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30. Ar-Rum

Les romains

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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux
30:1
الم ١
الٓمٓ ١

١

Alif, Lâm, Mîm . 1
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