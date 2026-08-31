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27:27
۞ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين ٢٧
۞ قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَـٰذِبِينَ ٢٧

٢٧

Alors, Salomon dit : "Nous allons voir si tu as dit la vérité ou si tu as menti.
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