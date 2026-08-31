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23:36
۞ هيهات هيهات لما توعدون ٣٦
۞ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ٣٦
۞ هَيۡهَاتَ
هَيۡهَاتَ
لِمَا
تُوعَدُونَ
٣٦
Chimères, rien que des chimères ce que l'on vous promet!
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23:37
ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين ٣٧
إِنْ هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ٣٧
إِنۡ
هِيَ
إِلَّا
حَيَاتُنَا
ٱلدُّنۡيَا
نَمُوتُ
وَنَحۡيَا
وَمَا
نَحۡنُ
بِمَبۡعُوثِينَ
٣٧
Ce n’est là que notre vie présente: nous mourons et nous vivons ; et nous ne serons jamais ressuscités.
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23:38
ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمومنين ٣٨
إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًۭا وَمَا نَحْنُ لَهُۥ بِمُؤْمِنِينَ ٣٨
إِنۡ
هُوَ
إِلَّا
رَجُلٌ
ٱفۡتَرَىٰ
عَلَى
ٱللَّهِ
كَذِبٗا
وَمَا
نَحۡنُ
لَهُۥ
بِمُؤۡمِنِينَ
٣٨
Ce n’est qu’un homme qui forge un mensonge contre Allah ; et nous ne croirons pas en lui."
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23:39
قال رب انصرني بما كذبون ٣٩
قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِى بِمَا كَذَّبُونِ ٣٩
قَالَ
رَبِّ
ٱنصُرۡنِي
بِمَا
كَذَّبُونِ
٣٩
Il dit : "Seigneur ! Apporte-moi secours parce qu’ils me traitent de menteur."
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23:40
قال عما قليل ليصبحن نادمين ٤٠
قَالَ عَمَّا قَلِيلٍۢ لَّيُصْبِحُنَّ نَـٰدِمِينَ ٤٠
قَالَ
عَمَّا
قَلِيلٖ
لَّيُصۡبِحُنَّ
نَٰدِمِينَ
٤٠
[Allah] dit : "Oui, bientôt ils en viendront aux regrets."
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23:41
فاخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ٤١
فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَـٰهُمْ غُثَآءًۭ ۚ فَبُعْدًۭا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٤١
فَأَخَذَتۡهُمُ
ٱلصَّيۡحَةُ
بِٱلۡحَقِّ
فَجَعَلۡنَٰهُمۡ
غُثَآءٗۚ
فَبُعۡدٗا
لِّلۡقَوۡمِ
ٱلظَّٰلِمِينَ
٤١
Le Cri, donc, les saisit en toute justice ; puis Nous les rendîmes semblables à des débris emportés par le torrent. Que disparaissent à jamais les injustes !
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23:42
ثم انشانا من بعدهم قرونا اخرين ٤٢
ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنۢ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ٤٢
ثُمَّ
أَنشَأۡنَا
مِنۢ
بَعۡدِهِمۡ
قُرُونًا
ءَاخَرِينَ
٤٢
Puis après eux Nous avons créé d’autres générations.
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23:36
۞ هيهات هيهات لما توعدون ٣٦
۞ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ٣٦
۞ هَيۡهَاتَ
هَيۡهَاتَ
لِمَا
تُوعَدُونَ
٣٦
Chimères, rien que des chimères ce que l'on vous promet!
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