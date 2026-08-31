Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
22:38
۞ ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور ٣٨
۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَٰفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍۢ كَفُورٍ ٣٨

٣٨

Allah prend la défense de ceux qui croient. Allah n’aime aucun traître ingrat.
Tafsirs
Leçons
Réflexions