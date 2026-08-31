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20:111
۞ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ١١١
۞ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَىِّ ٱلْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًۭا ١١١

١١١

Et les visages s'humilieront devant Le Vivant, Celui qui subsiste par Lui-même ( Al-Qayyûm) , et malheureux sera celui qui [se présentera devant Lui] chargé d'une iniquité. 1
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