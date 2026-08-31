Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
16:51
۞ وقال الله لا تتخذوا الاهين اثنين انما هو الاه واحد فاياي فارهبون ٥١
۞ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّخِذُوٓا۟ إِلَـٰهَيْنِ ٱثْنَيْنِ ۖ إِنَّمَا هُوَ إِلَـٰهٌۭ وَٰحِدٌۭ ۖ فَإِيَّـٰىَ فَٱرْهَبُونِ ٥١

٥١

Allah dit : "Ne prenez pas deux divinités. Il n’est qu’un Dieu unique. Donc, ne craignez que Moi !"
Tafsirs
Leçons
Réflexions