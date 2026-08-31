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16. An-Nahl

Les abeilles

Info
Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux
16:1
اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ١
أَتَىٰٓ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ وَتَعَـٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١

١

L’ordre d’Allah arrive . Ne le hâtez donc pas. Gloire à Lui ! Il est au-dessus de ce qu’on Lui associe. 1
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