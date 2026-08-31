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15:49
۞ نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم ٤٩
۞ نَبِّئْ عِبَادِىٓ أَنِّىٓ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٤٩

٤٩

Informe Mes serviteurs que c’est Moi le Pardonneur, le Très Miséricordieux. 1
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