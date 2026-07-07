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51:41
وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ٤١
وَفِى عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ٤١

٤١

De même pour les 'Âd, quand Nous envoyâmes contre eux le vent dévastateur.
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