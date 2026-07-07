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51:39
فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون ٣٩
فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِۦ وَقَالَ سَـٰحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌۭ ٣٩

٣٩

Mais [celui-ci] : se détourna confiant en sa puissance, et dit : "C’est un magicien ou un possédé !"
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