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51:34
مسومة عند ربك للمسرفين ٣٤
مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ٣٤

٣٤

marquées auprès de ton Seigneur à l’intention des outranciers."
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