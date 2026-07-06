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51:30
قالوا كذالك قال ربك انه هو الحكيم العليم ٣٠
قَالُوا۟ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ٣٠

٣٠

Ils dirent : "Ainsi a dit ton Seigneur. C’est Lui vraiment le Sage, l’Omniscient."
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