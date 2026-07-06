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51:28
فاوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم ٢٨
فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةًۭ ۖ قَالُوا۟ لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَـٰمٍ عَلِيمٍۢ ٢٨

٢٨

Il ressentit alors de la peur vis-à-vis d’eux. Ils dirent : "N’aie pas peur." Et ils lui annoncèrent [la naissance] d’un garçon plein de savoir.
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