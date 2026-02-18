Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue

Muhammed

.47

Mouhammed

047

Au nom d'Allah, le Plus Miséricordieux, le Plus Miséricordieux
47:1
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم ١
ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَـٰلَهُمْ ١

١

Ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d’Allah, Il a rendu leurs œuvres vaines.
Tafsirs
Leçons
Réflexions
Notes placeholders