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19:9
قال كذالك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شييا ٩
قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌۭ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًۭٔا ٩

٩

[Allah] lui dit : "Ainsi sera-t-il ! Ton Seigneur a dit : "Ceci m’est facile. Et avant cela, Je t’ai créé alors que tu n’étais rien."
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