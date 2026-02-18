Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
19:13
وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا ١٣
وَحَنَانًۭا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَوٰةًۭ ۖ وَكَانَ تَقِيًّۭا ١٣

١٣

ainsi que la tendresse de Notre part et la pureté. Et il était pieux.
Tafsirs
Leçons
Réflexions
Notes placeholders