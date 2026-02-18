Se connecter
يا يحيى خذ الكتاب بقوة واتيناه الحكم صبيا ١٢
يَـٰيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَـٰبَ بِقُوَّةٍۢ ۖ وَءَاتَيْنَـٰهُ ٱلْحُكْمَ صَبِيًّۭا ١٢

١٢

“Ô Jean (Yahyâ) ! Tiens fermement au Livre (la Thora) !” Et Nous lui donnâmes la sagesse alors qu’il était enfant,
