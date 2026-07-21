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76:26
ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ٢٦
وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُۥ وَسَبِّحْهُ لَيْلًۭا طَوِيلًا ٢٦

٢٦

et prosterne-toi devant Lui une partie de la nuit ; et glorifie Le de longues [heures] pendant la nuit.
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