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76:25
واذكر اسم ربك بكرة واصيلا ٢٥
وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةًۭ وَأَصِيلًۭا ٢٥

٢٥

Et invoque le nom de ton Seigneur, matin et après-midi ;
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