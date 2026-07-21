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76:14
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ١٤
وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَـٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًۭا ١٤

١٤

Ses ombrages les couvriront de près, et ses fruits inclinés bien-bas [à portée de leurs mains].
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