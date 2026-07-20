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76:12
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ١٢
وَجَزَىٰهُم بِمَا صَبَرُوا۟ جَنَّةًۭ وَحَرِيرًۭا ١٢

١٢

et les rétribuera pour ce qu’ils auront enduré, en leur donnant le Paradis et des [vêtements] de soie,
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