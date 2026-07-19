Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
53:27
ان الذين لا يومنون بالاخرة ليسمون الملايكة تسمية الانثى ٢٧
إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْـَٔاخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنثَىٰ ٢٧

٢٧

Ceux qui ne croient pas en l’au-delà donnent aux Anges des noms de femmes,
Tafsirs
Leçons
Réflexions