Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
53:25
فلله الاخرة والاولى ٢٥
فَلِلَّهِ ٱلْـَٔاخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ٢٥

٢٥

A Allah appartiennent la vie future et la vie d’ici-bas.
Tafsirs
Leçons
Réflexions