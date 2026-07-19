Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
53:21
الكم الذكر وله الانثى ٢١
أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ ٢١

٢١

Sera-ce à vous le garçon et à Lui la fille ?
Tafsirs
Leçons
Réflexions