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53:19
افرايتم اللات والعزى ١٩
أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّـٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ ١٩

١٩

Que vous en semble [des divinités] Lât et Al 'Uzzâ,
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