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37:163
الا من هو صال الجحيم ١٦٣
إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ ١٦٣

١٦٣

excepté celui qui sera brûlé dans la Fournaise.
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