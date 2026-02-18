Se connecter
26:93
من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون ٩٣
مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ٩٣

٩٣

en dehors d’Allah? vous secourent-ils? ou se secourent-ils eux-mêmes?"
