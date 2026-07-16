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27:57
فانجيناه واهله الا امراته قدرناها من الغابرين ٥٧
فَأَنجَيْنَـٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ قَدَّرْنَـٰهَا مِنَ ٱلْغَـٰبِرِينَ ٥٧

٥٧

Nous le sauvâmes ainsi que sa famille, excepté sa femme pour qui Nous avions déterminé qu’elle serait du nombre des exterminés.
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