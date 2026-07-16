Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
27:56
۞ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا ال لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون ٥٦
۞ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓا۟ أَخْرِجُوٓا۟ ءَالَ لُوطٍۢ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌۭ يَتَطَهَّرُونَ ٥٦

٥٦

Puis son peuple n’eut que cette réponse : "Expulsez de votre cité la famille de Lot ! Car ce sont des gens qui se veulent purs.
Tafsirs
Leçons
Réflexions