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27:54
ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة وانتم تبصرون ٥٤
وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَـٰحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ٥٤

٥٤

[Et rappelle-leur] Lot, quand il dit à son peuple : "Vous livrez- vous à la turpitude [I’homosexualité] alors que vous voyez clair !"
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