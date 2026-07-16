Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
27:53
وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون ٥٣
وَأَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ٥٣

٥٣

Et Nous sauvâmes ceux qui avaient cru et étaient pieux.
Tafsirs
Leçons
Réflexions