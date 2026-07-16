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27:51
فانظر كيف كان عاقبة مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين ٥١
فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَـٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ٥١

٥١

Regarde donc ce qu’a été l’issue finale de leur stratagème: Nous les fîmes périr, eux et tout leur peuple.
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