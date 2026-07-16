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27:49
قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون ٤٩
قَالُوا۟ تَقَاسَمُوا۟ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُۥ وَأَهْلَهُۥ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِۦ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِۦ وَإِنَّا لَصَـٰدِقُونَ ٤٩

٤٩

Ils dirent : “Jurons par Allah que nous l’attaquerons de nuit, lui et sa famille. Ensuite, nous dirons à celui qui est chargé de le venger : “Nous n’avons pas assisté à l’assassinat de sa famille, et nous sommes véridiques.”
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